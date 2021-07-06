شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية ترصد أسعار السلع.. ارتفاع الأضاحى وانخفاض الدواجن والخضروات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الأسواق قد شهدت استقرارا في أسعار معظم السلع الاستهلاكية خلال الشهر الماضي علي أساس شهري بينما شهدت تراجعا في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وتلقي المهندس إبراهيم العربي التقرير الشهري لمراقبة متغيرات الأسواق والذي يصدره الاتحاد بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لمراقبة متغيرات الأسواق المحلية من حيث الأسعار والتوافر الكمي والجغرافي للسلع الاستهلاكية.

وأكد التقرير استقرار أسعار معظم انواع الأسماك علي أساس شهري ليسجل سعر كيلو"البلطي الكبير" نحو 25 جنيها وتراجع سعره مقارنة بالعام الماضي حيث سجل خلال العام الماضي 28 جنيها، كما شهد سعر كيلو "البلطي المتوسط" تراجعا بنحو 30% ليسجل 20 جنيها مقابل 30 جنيها خلال نفس الشهر من العام الماضي، وانخفض سعر كيلو"البوري المتوسط" بنسبة 11% ليسجل 40 جنيها مقابل 45 جنيها، فيما استقرت أسعار "الأسماك المجمدة الروسي الكبيرة" عند مستوى 40 جنيها، وكذلك سعر علب التونة المفتتة زنة (185 جرام) عند مستوى12 جنيها.

كما شهدت الأسواق استقرار في أسعار اللحوم علي أساس سنوي وشهري خلال يونيو الماضي حيث استقر سعر كيلو"الكندوز البلدي" عند مستوى ١٣٠ جنيها ،وسعر كيلو" البتلو" عند ١٤٠ جنيها،كما استقر سعر كيلو"الضأن بالعظام" عند ١٤٠ جنيها وكيلو اللحم "الجملي" عند ١١٠ جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو اللحم"البرازيلي" نحو ٧٠ جنيها، وسعر كيلو"الكبدة البرازيلي المجمدة" عند ٤٥ جنيها.

بينما شهدت أسعار الدواجن انخفاضا طفيفا علي اساس شهري ليتراجع سعر كيلو "الدجاج الحي الأبيض" مسجلا ٣٠ جنيها مقارنة بنحو ٣١ جنيها عن الشهر الماضي بينما ارتفع السعر علي اساس سنوي مقارنة ب 27 جنيها في نفس الشهر من العام الماضي

وشهد أسعار كيلو "الدجاج الحي البلدي" نفس معدل تغير الانخفاض الشهري ليسجل سعر الكيلو بنهاية يونيو الماضي ٤٠ جنيها مقابل ٤١ جنيها عن الشهر الذي سبقه وارتفاع علي اساس سنوي حيث كان قد سجل ٣٥ جنيها في نفس الفترة من العام الماضي ، فيما انخفض سعر كيلو" صدور الدجاج المخلية" مسجلا ٦٥ جنيها مقارنة ب ٧٠ جنيها السعر خلال الشهر الذي سبقه وبارتفاع عن سعره خلال العام الماضي والذي كان قد سجل نحو ٦٢ جنيها.

وفيما يتعلق بالخضروات والفاكهة فقد شهدت الأسواق تراجعا في أسعار الخضروات بشكل متباين علي اساس شهري وسنوي بينما شهدت أسعار الفاكهة الطازجة ارتفاعا موسميا ، وسجلت أسعار كيلو"الليمون" تراجعا ملحوظا بنحو ٣٣% ليبلغ ٢٠ جنيها مقابل ٣٠ جنيها، كما شهدت أسعار الطماطم المتوسطة" تراجعا بنبنحو١٧% لتسجل خلال شهر يونيو الماضي نحو ٢،٥ جنيه للكيلو مقارنة بنحو ٣ جنيهات، كما تراجعت أسعار كيلو"البصل الأبيض الذهبي" بنحو ١٤ % مسجلة ٣ جنيهات مقابل ٣،٥ جنيه للكيلو في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجع سعر كيلو"الفلفل الأخضر" بنحو ٨ % مسجلا ٦ جنيهات مقابل ٦،٥ جنيه.

واستقر سعر كيلو "الفاصوليا " عند مستوى ٨ جنيهات ، كما استقر سعر الكيلو "الباذنجان الأ سود الرومي" عند مستوى ٥ جنيهات، وسعر كيلو "الجزر" عند ٥ جنيهات ،وكيلو"التفاح الأصفر" المستورد عند ٢٥ جنيها.

فيما ارتفع سعر كيلو"الثوم البلدي القديم" بنحو ٢٥ % مسجلا ١٥ جنيها مقارنة بنحو ١٢ جنيها في يونيو ٢٠٢٠ ، جنيه للكيلو مقابل ٣،٥ جنيه، كما شهدت أسعار كيلو"الخيار" زيادة بنحو ٣٠ % ليسجل سعر الكيلو ٦،٥ جنيه مقابل ٥ جنيهات .

كما شهدت أسعار البقوليات والدقيق والسكر استقرار عاما في الأسعار علي اساس شهري.

ورصد التقرير مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك أسعار الأضاحي بالأسواق والتي سجلت ارتفاعات طفيفة تتراوح من جنيهين الى ٥ جنيهات مقارنة بالعام الماضي، حيث أنه وصل كيلو اللحم القائم "الجاموسي" بسعر ٥٢ جنيها، والكيلو"البقري" القائم بسعر ٥٨ جنيها،وكيلو"الخروف الضأن القائم" بسعر ٧٠ جنيها، فيما تم طرح كيلو"الجملي الصغير" بسعر ٥٠ جنيها قائم .