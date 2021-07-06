شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز العربية تُدشن عدداً من العلامات التجارية التابعة لمجموعة الشايع الدولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن تدشين عدد من العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع الدولية داخل المراكز التجارية التابعة لشركة المراكز العربية في المملكة.

وأفادت المراكز العربية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تدشين العلامة التجارية على ثلاثة مراحل، تشمل الأولى تدشين سلسلة مقاهي "ستاربكس" داخل عدد من مراكز الشركة، حيث سيكون افتتاح أول فروعه في يوم الخميس الموافق 15 يوليو الجاري بمركز النخيل مول بالرياض.

كما ستشهد هذه المرحلة أيضاً احتضان مجموعة من العلامات الأخرى مثل علامة "جو مالون" المتخصصة في العطور الحصرية والشموع المعطرة، وعلامة "ماك" الرائدة في مستحضرات التجميل. ومن المخطط اكتمال افتتاحات المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبر من العام الحالي.

وبحسب البيان، من المُقرر تنفيذ المرحلة الثانية تنفيذها خلال فترة الاثني عشر شهراً القادمة، وستشهد المجموعة الثانية من افتتاحات العلامات التجارية المذكورة بالمرحلة الأولى أعلاه، إضافة لتدشين علامة "باث اند بودي ووركس" الرائدة في منتجات العطور المنزلية والشموع والهدايا ومنتجات الاستحمام والعناية بالبشرة.

هذ ومن المقرر ان يتم تنفيذ المرحلة الثالثة خلال فترة الـ24 شهراً القادمة، وستشهد إطلاق باقة من العلامات البارزة لدى المجموعة مثل "اتش اند ام"، "أمريكان إيجل"، "ويست إلم" و"فيكتوريا سيكريت" وغيرها.

وأشارت المراكز العربية إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الإضافات المثمرة في تعزيز باقة العروض التي تقدمها الشركة في مجالي الأزياء والأغذية والمشروبات، كما ستثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة للمراكز التجارية التابعة للشركة باعتبارها الوجهة المفضلة للزوار، وكذلك لأصحاب العلامات التجارية العالمية ممن يرغبون في التوسع بأعمالهم في سوق تجارة التجزئة بالمملكة الذي يتسم بسرعة النمو.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 486.7 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 642.6 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 15.5% خلال السنة المالية 2021، أي ما يعادل 341.0 مليون ريال مقارنة بالسنة المالية 2020. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استمرار منح الخصومات غير المتكررة الهادفة إلى دعم المستأجرين في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.