شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عذيب تُكلف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" بتكليف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال، والتي تشمل تخفيض رأس المال؛ ومن ثم رفع رأس المال بما يتناسب مع وضع الشركة المالي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن التكليف يشمل أيضاً تعيين مستشارين ماليين وقانونيين، وتقديم خطة مالية مستقبلية إلى مجلس الإدارة تتناول كيفية رفع الملاءة المالية للشركة والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء التشغيلي والمالي.

وبحسب البيان، يهدف قرار المجلس إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة والبالغ قدرها 116.789 مليون ريال كما في نهاية العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، أي ما يعادل 51.10% من رأس مال الشركة والبالغ 228.529 مليون ريال بنهاية الفتـرة ذاتها.

هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية كنسبة التخفيض في رأس المال وتاريخ التخفيض ونسبة الزيادة في رأس المال،على سبيل المثال لا الحصر، في حينه بحسب اللوائح والتنظيمات.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.3 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، مُقابل صافي خسائر بلغ 71.6 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام الماضي إلى انخفاض تكلفة المبيعات، ارتفاع الايرادات الاخرى، وتحقيق ايرادات تمويلية وانخفاض مصاريف الاستهلاك والاطفاء وانخفاض مخصص انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية وانخفاض المصاريف الادارية والعمومية، وذلك على الرغم من انخفاض الايردات وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وزيادة خسائر انخفاض القيمة في الممتلكات والمعدات وزيادة الزكاة وضريبة الدخل.