شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة تفتتح مركزين جديدين للرجال والنساء بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركزين رياضيين جديدين للرجال والنساء في مدينة الرياض، وذلك بتاريخ يوم اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المركز الرياضي للرجال، الذي سيكون تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة- إكسبرس"، يقع على طريق الأمير عبد الرحمن بن سعود، حي طويق في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 735 متر مربع.

هذا ويقع المركز الثاني وهو للسيدات على طريق الأمير عبد الرحمن بن سعود، حي طويق في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 715 متر مربع.

ونوهت الشركة إلى أن إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة بلغ 137 مركزاً، هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجام حققت صافي خسائر بلغ 7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إيرادات العضوية والتدريب الشخصي والإيجارات بمقدار 49.12 مليون ريال ويمثل 24.85% بسبب إغلاق الأندية والصالات الرياضية في المملكة من 5 فبراير 2021 حتى 6 مارس 2021 كإجراء احترازي للتغلب على تفشي جائحة فيروس كورونا.