شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الكويتي: تمويل البنوك للقطاع الصناعي ينمو 21% في أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع التمويل الشهري المقدم من البنوك بالكويت إلى قطاع الصناعة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 6.5% وبقيمة 8 ملايين دينار، ليرتفع من 123.7 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 131.7 مليون دينار في ابريل.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي، حقق التمويل الشهري لقطاع الصناعة المقدم على أساس شهري نمواً بنسبة 21.5 % وبقيمة 23.3 مليون دينار بعد أن كان 108.4 مليون دينار في مارس الماضي.

كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 337.1 % وبقيمة 118 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 35 مليون دينار في إبريل 2020 ، بحسب صحيفة السياسية.

وكان العام الماضي قد شهد تراجعاً كبيراً لتمويلات الصناعة على خلفية مواجهة العديد من الشركات الصناعية مشاكل مالية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً الألتزامات قصيرة الأجل، وذلك بعد تضرر البيئة التشغيلة وتغير حجم السوق بسب إجراءات الإغلاق الاقتصادي، لتشهد أدنى مستوى لها مايو 2020، الذي بلغت فيه نحو 34.4 مليون دينار.

في المقابل شهدت أعلى مستوى لها خلال عام في مارس بقيمة بلغت 165.4 مليون دينار، في المقابل شهدت هذه التمويلات أعلى مستوى لها في 2021 خلال شهر فبراير الماضي بنحو 153 مليون دينار.

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الصناعية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 6.6 % وبقيمة 137.7 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021، ليرتفع من 2.058 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.196 مليار دينار في إبريل الماضي.

كما شهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 2.3 % وبقيمة 49.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.146 مليار دينار في مارس الماضي، و ارتفع رصيد التمويل الصناعي المقدم على أساس سنوي بنسبة 4.3 % وبقيمة 90.7 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.105 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.