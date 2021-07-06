شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، مستفيدا من تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

زاد الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.3897$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3839 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3839$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.3731$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، فقدت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" نسبة 0.4% مقابل العملة الأمريكية ،فى رابع خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح بعد مكاسب قوية بالفترة الأخيرة ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، بعد صدور بيانات مختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، قلصت من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة.

لمزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،تترقب أسواق المال العالمية غدا الأربعاء ، محضر الاجتماع الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي شهد الإعلان عن تعديلات هامة فى توقعات أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

يدعم ارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني أيضا إعلان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" عن إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ،وعودة الحياة لطبيعتها في المملكة المتحدة.