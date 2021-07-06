شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الارتفاع ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 0.7615، ونتوقعّ تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.7765 كهدف إيجابي تالي، مع الإشارة إلى أن الارتفاع المتوقع سيبقى قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7510 والمقاومة 0.7620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد