شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر عقود خام برنت من مستوى 78.00، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تمتد أهدافه إلى 79.50 بعد تخطي المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 76.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 76.50 والمقاومة 79.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد