شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول مستوى 26.60 منذ الصباح، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك ننتظر أن تحفّز السعر على تحقيق مزيد من الارتفاع بقية اليوم، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 26.25 والثبات دونه، مع التذكير بأن الأهداف المتوقعة تبدأ عند 26.85 وتمتد إلى 27.55 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.30 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد