شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً ليخترق مستوى 1800.00 ويغلق شمعة الأربع ساعات فوقه، ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة بقية اليوم، في طريقه لزيارة مستوى 1800.00 مبدئياً، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1800.00 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1785.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بقية اليوم