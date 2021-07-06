شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مقاومة قوية عند مستوى 1.3890، ليرتد هبوطاً بشكل ملحوظ الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الفشل باختراق هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف زيارة مستوى 1.3805 مبدئياً، بينما يمثل اختراق 1.3890 مفتاح الاندفاع نحو 1.3960 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3800 والمقاومة 1.3980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد