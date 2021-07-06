شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.1888 وارتد هبوطاً بشكل قوي من هناك، ليبقى الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم فعالاً، بانتظار زيارة مستوى 1.1780 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى مناطق 1.1600 على المدى القريب، بينما يمثل الثبات دون 1.1888 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط