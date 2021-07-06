شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والكاميرون خلال 2020 بنسبة زيادة6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع دول القارة الافريقية، وذلك من خلال تعزيز تواجد الشركات المصرية بوسط وغرب القارة وتوفير فرص تجارية للشركات ورجال الأعمال وتعزيز حركة التبادل التجارى القاري.

وقالت إن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة للتوجه نحو السوق الافريقي تستهدف تنمية أواصر التعاون المشترك مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وبما يحقق مصالح كافة الدول على حد سواء.

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الكاميروني والتي القاها نيابة عنها الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري وذلك بحضور لوك ماجليوار ميبراجا وزير التجارة الكاميروني و مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون والدكتور عبد العزيز الشريف مدير ادارة افريقيا بالتمثيل التجاري وبمشاركة 65 رجل اعمال يمثلون 42 شركة مصرية الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال بدولة الكاميرون.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المنتدى يتزامن مع إنطلاق مبادرة روابط الأعمال بين مصر وأفريقيا والتي تستهدف الوصول الى 22 دولة في وسط وغرب أفريقيا وذلك بالتعاون مع مؤسسة التجاري وفا بنك، مشيرةً إلى تزايد أهمية دول القارة الإفريقية باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة خاصة في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول القارة.

وأضافت جامع إن حجم التبادل التجارى بين مصر والكاميرون بلغ عام 2020 نحو 43 مليون دولار بمعدل نمو 6 %؜ مقارنة بعام 2019، مشيرةً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الكاميروني وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والسلع الهندسية والحاصلات الزراعية وقطاعات الإنشاءات والمقاولات والاستشارات الهندسية و نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

ومن جانبه أكد لوك ماجليوار ميبراجا وزير التجارة الكاميروني حرص بلاده على نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة من دول شمال أفريقيا لمنطقة غرب ووسط القارة، مشيراً إلى أهمية جذب المستثمرين المصريين لتنفيذ مشروعات تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة وتنفيذ مشروعات المدن الجديدة بالكاميرون.

ولفت إلى أن منتدى الأعمال المصري الكاميروني يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي في القارة الافريقية خاصة في ضوء توقيع اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز النفاذ إعتباراً من أول يناير من العام الجارى، مشيرا إلى أن الكاميرون تتميز بتوافر الأيدي العاملة المؤهلة لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية.

وبدوره وجه مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون الشكر إلى وزارة التجارة والصناعة ممثلة في التمثيل التجاري على إطلاق مبادرة روابط الأعمال بين مصر وغرب أفريقيا، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات التي تم إطلاقها من حيث التوقيت والأهداف.

وأوضح المليجي أن مشاركة رجال الأعمال في المبادرة تعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز دور مصر في القارة الأفريقية وبصفة خاصة بدول وسط وغرب أفريقيا، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تطمح إلى تحقيق التقدم في كافة المجالات من خلال تعزيز التعاون مع مصر.

ومن جانبها أكدت منى قاديري رئيس المنتدى الدولي أفريقيا والتنمية التابع لمجموعة التجاري وفا بنك حرص البنك وفروعه الاربعة وعلى رأسها فرع البنك في مصر والكاميرون والسنغال للمشاركة في عملية التكامل والتعاون لصالح الشركات الافريقية من خلال مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول غرب افريقيا، لافتةً إلى أن هذه المبادرة تعد بمثابة عهد لتجديد ثقة المؤسسات والعاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال الذي يقوم بخدمتهم التجاري وفا بنك في دول القارة السمراء.

ومن جهته أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة أفريقيا بالتمثيل التجاري ان أسواق دول غرب أفريقيا تشكل سوقاً واعدة للمنتجات المصرية في ظل عدم وجود اتفاقات تجارية تفضيلية تربط مصر بدول غرب أفريقيا حتى الآن، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعى التمثيل التجاري لإطلاق مبادرات جديدة غير تقليدية تهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية .