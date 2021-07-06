شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الثلاثاء الطن يتراوح بين 14200- 14600 جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتراوح سعر الحديد، بين 14200- 14600 جنيها سعر المصنع، مضاف 14% ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

واستقر سعر الاسمنت الأسود "البورتلاندي" بين 675-800 جنيه سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، سعر الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

أما سعر الجبس فيتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100جنيه للمتر حسب المكان .