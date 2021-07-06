شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بـ28 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-7-2021 استقرارا فى السوق في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

سجلت الدواجن المزارع 27 جنيها للكيلو سعر المزرعة، وسجلت في 30-32 جنيها للكيلو سعر المستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، َالدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

بينما استقرت أسعار البيض حيث سجل البيض الأبيض المزارع 38 جنيها للكرتونة في المزرعة وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة بين 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.