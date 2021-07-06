شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تداول 35 سهمًا بالبورصة..ورأس المال يخسر 12 مليار جنيه خلال 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 35 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بنك الكويت الوطني-مصر، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ليسيكو مصر، جنوب الوادي للأسمنت، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، حديد عز، مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري. كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المجموعة المصرية العقارية، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المالية والصناعية المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 10196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.16% ليصل إلى مستوى 2103 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 12651 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 3946 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.34% ليصل إلى مستوى 2272 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 3211 نقطة.