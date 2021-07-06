شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى مصر اليوم 6-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-7-2021، امام الجنيه المصرى فى السوق المصرفى، حيث ثبت سعر الدولار والريال السعودى كما هو بالأمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، لـ18.51 للشراء، 18.68 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.50 للشراء، 18.64 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.60 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.57 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم فى السوق المصرفى خلال التعاملات الصباحية، ليثبت سعر العملة الأمريكية فى بنكى الأهلي المصري ومصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، فى حين انخفض بمقدار "قرش واحد" فى بنك الاسكندرية ليسجل 15.61جنيه للشراء، 15.71جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.51 للشراء، 18.68 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.50 للشراء، 18.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.60 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره أمس كان بـ 21.57 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.15 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.