شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات تعاقدات توصيل الغاز للمخابز البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من الإجراءات والمستندات التي يجب توافرها عند توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية، كانت كالتالي ..

1-صورة من السجل التجارى

2-صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي

3-صورة من رخصة مزاولة المهنة

4-صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمخبز

5-صورة إيصال الكهرباء

6-صورة من بطاقة الرقم القومى

7-اصل خطاب التموين موضحاً به عدد الاجوال المستخدمة من الدقيق وزنتها مع ذكر النسبة وموضح به سعر الرغيف وذلك لحساب قيمة تأمين الاستهلاك

8-صورة من فاتورة الشركة المنفذة موضحاً بها قيمة تكلفة توصيل الغاز وسداد قيمة العداد من عدمه وذلك لحساب نسبة الإشراف