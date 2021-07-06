شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات تعاقدات توصيل الغاز للمخابز البلدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مجموعة من الإجراءات والمستندات التي يجب توافرها عند توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية، كانت كالتالي ..
1-صورة من السجل التجارى
2-صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي
3-صورة من رخصة مزاولة المهنة
4-صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمخبز
5-صورة إيصال الكهرباء
6-صورة من بطاقة الرقم القومى
7-اصل خطاب التموين موضحاً به عدد الاجوال المستخدمة من الدقيق وزنتها مع ذكر النسبة وموضح به سعر الرغيف وذلك لحساب قيمة تأمين الاستهلاك
8-صورة من فاتورة الشركة المنفذة موضحاً بها قيمة تكلفة توصيل الغاز وسداد قيمة العداد من عدمه وذلك لحساب نسبة الإشراف