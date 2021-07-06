الاقتصاد

تعرف على إجراءات تعاقدات توصيل الغاز للمخابز البلدية

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القاهرة - سامية سيد - مجموعة من الإجراءات والمستندات التي يجب توافرها عند توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية، كانت كالتالي ..

 

 

1-صورة من السجل التجارى

 

 

2-صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي

 

 

3-صورة من رخصة مزاولة المهنة

 

 

4-صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمخبز

 

 

5-صورة إيصال الكهرباء

 

 

6-صورة من بطاقة الرقم القومى

 

 

7-اصل خطاب التموين موضحاً به عدد الاجوال المستخدمة من الدقيق وزنتها مع ذكر النسبة وموضح به سعر الرغيف وذلك لحساب قيمة تأمين الاستهلاك

 

 

8-صورة من فاتورة الشركة المنفذة موضحاً بها قيمة تكلفة توصيل الغاز وسداد قيمة العداد من عدمه وذلك لحساب نسبة الإشراف

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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