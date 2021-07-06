شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي كبير لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 10196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.16% ليصل إلى مستوى 2103 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 12651 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 3946 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.34% ليصل إلى مستوى 2272 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 3211 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 3.5 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 20 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة تنمية للاستثمار العقاري 13950 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النصر للأعمال المدنية، المهندس للتأمين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، 3 آلاف سهم، 1273 سهم، 4500 سهم، 60.5 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العربية للصناعات الهندسية 10977 سهم، 222.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم.

فيما أعلنت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الشركة 2.85 مليون سهم خزينة خلال جلسة جلسة تداول اليوم.

في سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي.، إضافة عقود جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثاني من عام 2021، وتمثل هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 52% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في النصف الأول من عام 2021 إلى 1.8 مليار دولار أمريكي.

تمثل المشاريع في مصر 32% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث أضافت المجموعة عقوداً عبر قطاعات المياه والصناعة، وتمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة 68% من الإجمالي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات (data centers) ، كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.8 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، توقيع عقد اتفاق مع شركة الصناعات المصرية-كيما لنقل قطعة أرض تبلغ مساحتها 45 ألف متر مربع إلى الشركة، والتي أصبحت من ضمن أصول وممتلكات الشركة.