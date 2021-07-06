الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 6-7-2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 6-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 6-7-2021 فى السوق المصرفى خلال التعاملات الصباحية، ليثبت سعر العملة الأمريكية فى بنكى الأهلي المصري ومصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، فى حين انخفض بمقدار "قرش واحد" فى بنك الاسكندرية ليسجل 15.61جنيه للشراء، 15.71جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

 

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

 

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

 

e1e9572bc2.jpg
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

4714e7aab5.jpg

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.

15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

c04757942c.jpg سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

d1afeac688.jpg

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا