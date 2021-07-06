شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 6-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 6-7-2021 فى السوق المصرفى خلال التعاملات الصباحية، ليثبت سعر العملة الأمريكية فى بنكى الأهلي المصري ومصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، فى حين انخفض بمقدار "قرش واحد" فى بنك الاسكندرية ليسجل 15.61جنيه للشراء، 15.71جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.