شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم تجربة زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم وزارة قطاع الأعمال العام تجربة زراعة القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات ‬خلال شهر، ولا سيما بعدما تم استبعاد نصف المساحة من التقييم 250 فدانا من إجمالى 500 فدان، نتيجة عدم الإنبات الجيد، نتيجة العوامل الجوية.

وكشف مصدر مسؤل لـ"الخليج 365" إنه تم استيراد بذور للتجربة من أستراليا وتركيا، حيث تمت عملية زراعة 500 فدان من الأقطان قصيرة التيلة، فى موعدها فى شهر أبريل الماضي، فى منطقة شرق العوينات، وذلك بعد تقييم نتائج التجربة الأولى الموسم الماضى، وحرصا من الدولة على ضمان نجاح التجربة لإدخال الاصناف عالية الإنتاجية إلى مصر، وتوفير نحو 3 مليارات دولار سنويا قيمة واردات أقطان قصيرة ومنتجاتها.

وتتولى وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ التجربة والإشراف عليها، بعدما تم استبعاد الشركة التى أشرفت على التجربة الأولى، حيث لم تحقق النتايج المرجوة من التجربة .

يشار إلى أن الوزارة تنسق بين مختلف الجهات؛ لإنجاح التجربة الجديدة من خلال تلافى كافة الاخطاء والملاحظات على التجربة السابقة، حيث تم مراعاة موعد الزراعة المناسب، والتى تمت فى إبريل بدلا من مايو كما حدث فى التجربة السابقة نتيجة تأخر وصول البذور، بجانب انتقاء نوعية البذور الجيدة، وكذلك ضمان الرى الجيد طوال الموسم، حتى الحصاد والمتابعة الجيدة لكل مراحل النمو.