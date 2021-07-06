شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا في السوق المصري بقيمة 4 جنيهات، وذلك على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1805 دولار الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر ليسجل 786 جنيها للجرام من عيار 21، مع توقعات بمزيد من التغير في سعر الذهب بالسوق المصري.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1805 دولار.

ارتفع الذهب اليوم جاء نتيجة هبوط الدولار وعائدات السندات عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت متباينة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد أبكر للسياسة النقدية مما ساعد المعدن الأصفر علي الارتفاع صوب 1800 دولار مرة أخرى.

وجاءت الأرقام الرئيسية لتوفير وظائف جديدة في الولايات المتحدة في يونيو أعلى من التوقعات إلا أن معدل البطالة ارتفع ولم يطرأ تغير على مشاركة القوة العاملة ما يشير لتقدم إيجابي ولكنه في الوقت ذاته يفسح المجال لانتظار مجلس الاحتياطي الفدرالي بعض الوقت قبل تقليص مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو إن الدولار تخلى عن جزء من قوته في الآونة الأخيرة بينما يتمسك الذهب ببعض مكاسب يوم الجمعة ليتحدى مجددا مستوى مقاومة قبل 1800 دولار.

ويرتبط سعر الذهب في كافة دول العالم بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك يرتبط بعدد من المؤشرات منها التضخم والفائدة عائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف

وتترقب أسواق المعادن الثمينة وأسواق العملات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2021 ، قرار وبيان الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي وإعلان مؤشر ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو وألمانيا من ZEW ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة من ISM، وهذا ما يمكن أن يؤثر على تداولات الذهب.