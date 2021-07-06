شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم تمويلات بقيمة 1.6 مليار ريال للأفراد والمنشآت في الربع الثاني2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية السعودي اجتماعه الثاني للعام المالي 2021، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور أعضاء المجلس، حيث استهل أعماله باستعراض أداء الربع الثاني للعام المالي 2021، والذي شهد نموًا قياسيا في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بنسبة 41% عن الربع الأول لهذا العام.

وشهد هذا الربع زيادة في الإقبال على البرامج الادخارية، ويأتي ذلك مدعومًا بإطلاق منتج زود الأجيال الادخاري، والمخصص للفئة العمرية من 6 سنوات لـ 18 سنة، حيث بلغ عدد مشتركي البرامج الادخارية من بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني 17 ألف مشترك، كما قدم البنك تمويله لأكثر من 30 ألف مستفيد في برامج التمويل الاجتماعي منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني، بتمويل بلغ 1.6 مليار ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن البنك سخر قدراته وكوادره البشرية لخدمة رواد الأعمال ومزاولي الأعمال الحرة والمنشآت متناهية الصغر، مقدمًا لهم الدعم المالي وغير المالي ليبلغ إجمالي تمويل المنشآت منذ بداية العام مليار ريال، استفاد منها أكثر من (3000 )منشأة.

وفي جانب الخدمات غير المالية أكد الراشد أن البنك قدم عددًا من برامج التمكين والتدريب سواءً من مركز دلني للأعمال وبرنامج امبريتك العالمي بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتجارة أو من خلال برامج التأهيل والنفاذ للسوق، ليشمل عدد المستفيدين (26) ألف مستفيد خلال الربع الثاني وبارتفاع 25% عن الربع الأول.

وكان مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، بحث خلال اجتماعه الأول في العام المالي 2021، استعرض نشاط التمويل للربع الأول من هذا العام، الذي شهد نمواً استثنائياً في جميع منتجاته للأفراد والمنشآت مقارنة بنفس الربع للعام الماضي 2020، حيث تجاوزت نسبة النمو أكثر من 100%، حيث قدم البنك تمويلات قاربت 1.8 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 34 ألف عميل من الأفراد والمنشآت.

يشار إلى أن بنك التنمية الاجتماعية السعودي كشف في يوليو الماضي، عن تحقيقه لنمو في معدلات صرف التمويلات للمنشآت الممولة من قبل البنك حتى نهاية منتصف العام 2020.

وارتفاع حجم تمويل المنشآت لدى البنك، نتج عن نمو إيجابي لنتائج النصف الأول من هذا العام 2020، مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي 2019.