شكرا لقرائتكم خبر عن زاد للاستشارات: توزيعات الأرباح من البنوك السعودية تعكس الطمأنينة للوضع الائتماني للمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب إن توزيعات الأرباح من البنوك السعودية تعكس أن المصارف اطمأنت للوضع الائتماني للاقتصاد السعودي.

وأضاف أن هناك هامشا من الأرباح المبقاة من العام الماضي، ومن الأرباح التي تحصلت العام الحالي، لافتا إلى أنها كانت فرصة لتعويض المساهمين عن العام الماضي الذي لم توزع به البنوك أرباحا بناء على توصية البنك المركزي، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى الترقب في حال رفع الدعم من البنك المركزي عن برنامج تأجيل الأقساط، مؤكدا أن هذا قد يؤثر على نسبة التعثر.

ولفت إلى أن البنوك السعودية، قد تخطت المرحلة الأسوأ، وواجهت مرحلة الجائحة، بالمزيد من التحوط والحذر.

وكان البنك المركزي السعودي "ساما"، أعلن في نهاية يونيو الماضي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر إضافية من تاريخ 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2021.

وتمديد المبادرة جاء دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بحسب بيان سابق للمركزي على موقعها الإلكتروني.

وهذه الخطوة تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وحافظ مؤشر "تاسي" الرئيسي لسوق الأسهم السعودية على مستواه لينهي جلسة أمس الاثنين عند مستوى 11001.03 نقطة وذلك رغم التراجع بنسبة 0.28% وفقدان 30 نقطة وبتداولات زادت على 12 مليار ريال.