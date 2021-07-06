شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء اجتماع أوبك بلس من دون موعد جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مصادر إلغاء اجتماع أوبك بلس الذي كان مرتقباً يوم الإثنين، مشيرة إلى أن إقرار اجتماع بديل سيتم في وقت لاحق.

وكان المطروح أمام الاجتماع هو اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022، بحسب موقع قناة العربية.

وكشفت مصادر عن الأمين العام لمنظمة أوبك "محمد باركيندو" بأنه تم إلغاء الاجتماع الوزاري لتحالف "أوبك بلس"، ولم يتم تحديد موعد للاجتماع القادم.

وأضاف "باركيندو" أن الاجتماع الوزاري الثامن عشر لتحالف "أوبك بلس" قد تم إلغاؤه، وسوف يتم تحديد موعد آخر في وقت لاحق.

يأتي ذلك مع الفشل عدة مرات في اتلوصل إلى اتفاق بشأن سياسة الإنتاج النفطي بداية من أغسطس المقبل.

وبلغ سعر خام برنت أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 ليتجاوز 77 دولاراً للبرميل بعد إلغاء اجتماع أوبك+.

وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 76.6 دولار.