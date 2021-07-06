شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تداول وحدات "الخبير ريت" الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة تداول السعودية، عن بدء تداول الوحدات الجديدة لصندوق "الخبير ريت"، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأشارت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس إدارة هيئة السوق المالية على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية (مدير الصندوق) لزيادة إجمالي قيمة أصول "الخبير ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في يناير الماضي على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" الذي تديره عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وتشمل الاستحواذات المستهدفة عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة.