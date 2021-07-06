شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة مليار جنيه.. تدشين مشروع لتصنيع مكونات الألواح الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مشروعا جديدا لتصنيع مكونات الألواح الشمسية بنحو مليار جنيه ، وذلك بشركة السبائك الحديدية فى الصعيد .

وكشفت مصادر لـ" الخليج 365"، إنه سيتم تنفيذ المشروع في غضون عامين من خلال إنشاء فرن لتصنيع سبيكة " سيلكون ميتال "، والتى تستخدم فى تصنيع مكونات الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.

أوضحت إنه سيتم بناء 4 أفران خلال المخطط للتوسع فى صناعة السبائك الجديدة لتوفير المادة الخام لصناعة الصلب ، لافتة إن خطة التطوير تركز على تعزيز موارد الشركة التى عادت لتحقيق ربح بلغ 16 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 90 مليون جنيه .

وأشارت المصادر، إن تمويل المشروع سيتم عن طريق تمويل بنكى وجزء تمويل من الشركة القابضة المعدنية.