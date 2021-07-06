شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط للأعلى لها في ثلاثة أعوام مع تراجع الدولار وفي أعقاب إلغاء اجتماع أوبك+ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2018، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ السادس من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 1.85% لتتداول عند مستويات 76.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 75.35$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 75.16$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.61% لتتداول عند 77.53$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 77.06$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 77.16$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 92.13 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.24، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.21.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 64.8 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل اتساع عند 70.4 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 64.0 مقابل 63.4 في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس إلغاء اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بت يعرف بـ"أوبك+"، والذي تم تمديده من يوم الخميس للجمعة ثم للأمس، وحيث أعلن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أنه تم إلغاء الاجتماع الوزاري الثامن عشر لتحالف أوبك+ وأنه سيتم تحديد موعد أخر للاجتماع في وقت لاحق.

ونود الإشارة، لكون تمديد اجتماعات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ في الأسبوع الماضي قبل إلغاء الاجتماع أمس الاثنين وعدم تحديد موعد للاجتماع الوزاري القادم، يأتي في أعقاب اعتراض دولة الإمارات العربية المتحدة على خطة تم اقترحتها والموافقة عليها من قبل جميع الاعضاء في التحالف لزيادة الإنتاج مطلع آب/أغسطس القادم بواقع 400 ألف برميل يومياً لنهاية العام، بعد مقترح بزيادة 2 مليون برميل يومياً لنهاية العام.

وتابعنا الأحد الماضي دعوة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى "التسوية والعقلانية" للوصول إلى قرار بالإجماع عندما تجتمع أوبك+ مرة أخرى بالأمس، معرباً "عليك أن توازن بين معالجة وضع السوق الحالي والحفاظ على القدرة على الاستجابة للتطورات المستقبلية.. إذا كان الجميع يريد زيادة الإنتاج فلا بد من تمديد"، ومضيفاً "إنها المجموعة بأكملها مقابل دولة واحدة، وهذا أمر محزن بالنسبة لي ولكن هذا هو الواقع".

وسلط الأمير آنذاك الضوء على عدم اليقين حيال مسار جائحة كورونا والإنتاج من إيران وفنزويلا، ويذكر أن معظم أعضاء أوبك+ أيدوا مقترحاً لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من آب/أغسطس وتمديد تخفيضات الإنتاج المتبقية حتى نهاية 2022، إلا أن الإمارات التي تسعي لتغير خط الأساس المستخدم لحسابها (كوتا)، ما قد يسمح لها بزيادة إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يومياً، رفضت المقترح وترفض تمديد اتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج.

ويذكر أن أوبك+ اتفقت مسبقاً على المضي قدماً في زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بعد أن تم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في أيار/مايو وحزيران/يونيو على أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع في تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته شباط/فبراير الماضي.

وزادت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها خلال أيار/مايو بواقع 250 ألف برميل يومياً، كما زاد إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو، وصولاً إلى زيادة 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نوه مسبقاً أنه يرى انتعاشاَ قوياً في الطلب على النفط من قبل الولايات المتحدة والصين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصات إلى 376 منصة، لتستأنف مسيرات الارتفاعات الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابيع في أعقاب أكبر ارتفع أسبوعي لها منذ 14 من أيار/مايو، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 134 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.