شكرا لقرائتكم خبر عن بنك استراليا الاحتياطي يثبت أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع البنك المركزي الاسترالي المنعقد في السادس من تموز/يوليو الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 0.10% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

وأفاد محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي من خلال بيان السياسة النقدية بأن الفائدة لم تتغير عند 0.10% وأن هدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام أيضا لم يتغير عند 0.10%، وأن بنك استراليا الاحتياطي سيستمر في شراء سندات الخزانة عقب انتهاء برنامج الشراء الجاري الذي ينقضي في مطلع أيلول/سبتمبر وأن مشترياته ستكون بواقع 4$ مليار دولار استرالي أسبوعياً على الأقل حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

كما تطرق بيان السياسة النقدية للمركزي الاسترالي لكون "سيناريو البنك المركزي للاقتصاد هو أن تلك الظروف لن تحقق الشروط قبل عام 2024" ونود الإشارة، لكون البيان لم يتضمن "في أقرب وقت ممكن"، بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرير حالياً إلى المؤتمر الذي سعقده محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي في سيدني.