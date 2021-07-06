شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستمر بالارتفاع– تحليل – 6-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الغاز بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي ليشكل ذلك دعم إضافي عند 3.580 لنلاحظ تشكيله بذلك لهجوم صاعد جديد واستقراره قرب 3.800.

الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, بالإضافة إلى محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا لترجيح المزيد من الارتفاع خلال الفترة الحالية ولنتوقع استهداف السعر بذلك لمستوى 3.930 وصولا نحو 4.210 بتداولات الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.720 و 3.930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد