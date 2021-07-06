شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 6-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة نظرا لاستمرار تعارض سلبية مؤشر ستوكاستيك المتمركز دون مستوى 50 أمام إيجابية المتوسط المتحرك 55 والذي يستقر حاليا دون الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 130.80.

نتوقع استمرار تشكيل السعر لتذبذبات جانبية لحين تجميعه للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك من استئناف الهجوم السلبي لننتظر وصوله بذلك قريبا نحو 131.10 و130.55 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.00 و 131.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط