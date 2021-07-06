شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستقبل العزم الايجابي-تحليل - 6-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج باستقبال العزم الإيجابي نتيجة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 لنلاحظ ابتعاده بذلك عن الدعم الإضافي الممتد نحو 153.00, لذلك سنستمر بترجيح المحاولات الصاعدة ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية قرب مستوى 154.40 وصولا نحو 156.10 ليضغط بذلك على القمة المحققة خلال الفترة الأخيرة.

نكرر التنويه إلى أن هبوط السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيعمل على تأجيل النظرة الإيجابية ولنتوقع تكبده لبعض الخسائر بانجذابه نحو 151.90 وصولا للمتوسط المتحرك 55 المتمركز حاليا عند 150.75 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.00 و 154.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم