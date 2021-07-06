شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال سلبي– تحليل - 6-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر البلاتين مؤخرا لموجات إيجابية إلا أن ذلك لم يؤثر على المسار الهابط نظرا لتمركزه المتكرر دون المقاومة المحورية الممتدة نحو 1126.00 لهذا اليوم, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر قريبا للعزم السلبي ليمكنه ذلك من تفعيل الهجوم السلبي ليضغط بذلك على مستوى 1035.00 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو 980.00 و 945.00 على التوالي.

وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية ليمنحه ذلك فرصة لتجميع العزم السلبي من جديد بهدف الوصول نحو المحطات السلبية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1126.00 و 1065.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة