شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقترب من الحاجز– تحليل- 6-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس بعض التداولات الصاعدة بفعل وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 لنلاحظ تذبذبه بذلك قرب الحاجز المستقر عند 4.4100, نذكر بأن ثبات هذا الحاجز يؤكد استسلام التداولات لسيطرة الميل التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف خلال الفترة القريبة والمتوسطة لمستوى 4.1800 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 4.0400 تقريبا.

أما استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية وتحقيقه لاختراق الحاجز المذكور سابقا, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية ولنتوقع استهدافه بذلك لمستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 4.5200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4100 و 4.1800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز