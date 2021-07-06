شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب قوية – تحليل - 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية قوية يوم أمس ليتجاوز حاجز 76.00 دولار، ويبدأ اليوم بارتفاع جديد ليقترب من مستوى 77.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 78.00.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 74.60 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 75.50 والمقاومة 78.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد