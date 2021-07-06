شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويدخل موسم عيد الأضحى ويقل استهلاك المواطنين للأسماك والدواجن وتكون الأكثر إلى اللحوم وهو ما ينعكس على أسعار اللحوم والاسماك، حيث تنخفض أسعار الأسماك والدواجن خلال تلك الفترة، وشهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 6-7-2021.استقرارا لمعظم الأصناف.

وسجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البلطي مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - 22 جنيها، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.