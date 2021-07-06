شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحتاج حافز إيجابي – تحليل - 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية جديدة ليختبر مستوى 0.9200 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.9265 ثم 0.9315 كمحطات رئيسية.

نشير إلى أن كسر 0.9200 والثبات دونه سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض والتوجه نحو مناطق 0.9140 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9160 والمقاومة 0.9270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد