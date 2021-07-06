شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز المقاومة – تحليل - 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراقاً واضحاً لمقاومة القناة الهابطة ويتحول إلى الارتفاع الآن، في طريقه لاختبار مستوى 0.7615 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تمتد إلى 0.7765 على المدى القريب.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7500 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7510 والمقاومة 0.7620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد