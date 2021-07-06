شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعود إلى القناة الرئيسية – تحليل - 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي يوم أمس لينجح باختراق مستوى 75.95 ويؤكد استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الإيجابي المنتظر عند 78.00، ونرجّح تخطي هذا المستوى للتوجه نحو 79.50 كهدف رئيسي تالي.

من هنا، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 76.50 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 76.50 والمقاومة 79.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد