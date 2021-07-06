شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بهدوء – تحليل - 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ليتجه نحو هدفنا الأول المنتظر عند 26.85، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 27.55.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 26.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.30 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد