شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهاجم المقاومة – تحليل - 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع جديد ويحاول اختراق مستوى 1800.00، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو الإيجابي للفترة القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الارتفاع والتوجه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1825.15 وتمتد إلى 1860.00.

من هنا، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 1800.00 أو كسر الدعم 1770.00 لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1785.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي