شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحتاج حافز سلبي – تحليل - 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حول مستوى 1.2330 ويتحرك دونه الآن، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على تشكّل نموذج قمة مزدوجة يظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.2260 ثم 1.2164 كأهداف رئيسية.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.2410 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2390

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط