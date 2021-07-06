شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يزحف نحو الأسفل – تحليل - 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية هادئة ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف اختبار دعم القناة الصاعدة الذي يتواجد الآن عند 110.20.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن اختراق 111.10 يمثّل مفتاح أولي لبدء محاولات تعافي واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.20 والمقاومة 111.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط