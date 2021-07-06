شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة مع افتتاح اليوم ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.3890، ونرجّح مواصلة الارتفاع لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3960 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 1.3890 سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً والتوجه لاختبار مناطق 1.3805 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3800 والمقاومة 1.3980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد