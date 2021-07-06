شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وسط التطلع لقرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن إحصائية معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً بما قيمته 7 مقابل انكماش بما قيمته 13 في القراءة السابقة للرابع الأول الماضي، ونود الإشارة لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 2,500 شركة لتقييم النظرة الاقتصادية للستة أشهر المقبلة.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.9% مقابل 1.4% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.1%، كما جاء ذلك قبل بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري تباطؤ النمو إلى 11.6% مقابل 13.0% في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 10.9%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي والكشف عن بيان أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاسترالي وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%، وذلك قبل أن نشهد عقد محافظ بنك استراليا الاحتياطي مؤتمر صحفي للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي في سيدني.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.53% ليربح 10.35 نقطة ويصل إلى المستوى 1,959.34، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.45% ليربح هو الأخر 127.62 نقطة ويصل إلى المستوى 28,725.81.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.74% ليخسر 37.73 نقطة ويصل إلى المستوى 5,048.06، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.63% ليخسر هو الأخر 22.28 نقطة ويصل إلى المستوى 3,512.04.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.69% ليخسر 193.86 نقطة ويصل إلى المستوى 27,949.64، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.40% ليربح 13.30 نقطة ويصل إلى المستوى 3,306.51.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.44% ليخسر 56.94 نقطة ويصل إلى المستوى 12,755.38، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.22% ليخسر هو الأخر 16.35 نقطة ويصل إلى المستوى 7,298.60.