شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محلات الجزارة الاستعداد لاستقبال موسم عيد الأضحى وسط استقرار نسبي في الأسعار، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال مصطفى غازي صاحب محل جرارة، إن أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وأضاف غازي، أن أسعار المفروم الكندوز بجميع دراجاته تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن 130-160 جنيها.