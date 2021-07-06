شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في سبعة أشهر أمام نظيره الأمريكي والأنظار على المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي وسط التطلع لقرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.33% إلى مستويات 0.7554 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7529 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7558، بينما حقق الأدنى له عند 0.7528، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7530.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي والكشف عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%، وذلك قبل أن نشهد عقد محافظ بنك استراليا الاحتياطي الفيدرالي مؤتمر صحفي للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي في سيدني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 64.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 70.4 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 64.0 مقابل 63.4 في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، ما تم اعتباره آنذاك أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في 2023.