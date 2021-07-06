شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.28% بما يعادل -30.699 نقطة، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره أولاً أعلى مستوى 11,000، ليستهدف مستوى المقاومة 11,300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,977.00 ومستوى المقاومة 11,200.00.