شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بحر العرب (7201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% ليخسر السهم نحو 20 هللة، وذلك وسط استقراره أعلى مستوى الدعم المحوري 130.80، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 130.80، ليستهدف مستوى المقاومة 161.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 130.80 ومستوى المقاومة 151.00.