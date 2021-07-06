شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يحاول تصحيح الاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.43% ليخسر السهم نحو 18 هللة، ليحاول السهم بتلك الانخفاضات البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً وتصحيح هذا الاتجاه الرئيسي الصاعد، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صعودي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 12.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.32.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.10 ومستوى المقاومة 12.84.